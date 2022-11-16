Россияне подали 1,38 млн заявок на догазификацию из 2 млн потенциальных

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские граждане подали 1,38 млн заявок на догазификацию, заключено уже 660 тыс. договоров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам проведенного штаба по газификации.

По 390 тыс. из них работы исполнены до границ участков, это на 114 тыс. больше, чем в сентябре. Новак отметил регионы с наибольшим процентом по исполнению работ до границ домовладений. Это Республика Ингушетия и НАО, где уже исполнено по 98% договоров, Кабардино-Балкарская Республика - 100%, Воронежская область - 94%, Санкт-Петербург - 92%, Оренбургская область - 92%, Московская область - 86%.

В 68 регионах России уже применяется норма социальной поддержки на закупки газового оборудования и работ внутри участка в размере не менее 100 тыс. рублей.

"Речь идет о малоимущих категориях граждан, а также о многодетных семьях, участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий и так далее. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено финансирование для малообеспеченных регионов в размере 3 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - сообщил Новак.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал расширить меры социальной поддержки на семьи мобилизованных граждан согласно поручению президента РФ, а также проработать перечень финансовых инструментов, которые можно привлечь для газификации, - от регионального материнского капитала до льготных кредитов.

Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов оценил общий потенциал догазификации в более чем 2 млн домовладений. По состоянию на 14 ноября заключены договоры на финансирование работ по догазификации на 165,1 млрд рублей.

Новак поручил ускорить сроки и объемы выполнения договоров по догазификации на региональном уровне, решить вопросы выделения средств в рамках социальной субсидии по поручению президента, а также подключать за счет бюджета образовательные и медицинские учреждения: школы, детские сады, больницы, поликлиники и т.д.