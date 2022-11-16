АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Банк России вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) прорабатывает условия для того, чтобы банки-участники системы "Мир", которые не были участниками ушедших из России международных платежных систем (МПС), смогли оказывать услуги эквайринга по картам таких МПС как, например, Visa и MasterCard.

С такой просьбой к регулятору обратился президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. В своем письме к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной он отмечал, что уход операторов МПС лишил банки возможности вступать в системы, а также создавать и обслуживать новые продукты для российских эмитентов, в том числе эквайринговые. При этом значительные запасы пластиковых карт МПС, а также меры, принятые банками по продлению срока действия ранее выпущенных карт, позволяют сделать вывод, что в среднесрочной перспективе на российском рынке сохранится существенная доля действующих карт МПС.

Сейчас обслуживанием в своей сети карт МПС российских банков занимается НСПК. Она поддерживает процессы в соответствии с правилами МПС, действующими на момент их ухода.

"Учитывая, что уход МПС из РФ сделал невозможным для новых банков - участников платежного рынка вступление в МПС или получение новых лицензий МПС, кредитные организации члены - АРБ просят (...) рассмотреть возможность предоставления НСПК полномочий по присвоению технологических идентификаторов для банков - участников платежной системы "Мир", которые позволили бы таким банкам оказывать услуги эквайринга по картам МПС российских эмитентов", - сказано в письме АРБ.

В ответном письме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что возможность прорабатывается, но для этого НСПК также необходимо будет проводить соответствующие проверки банков, которые ранее выполнялись только операторами МПС.

"Следует отметить, что для обеспечения предоставления новыми банками услуг эквайринга по картам МПС, помимо обозначенного в письме Ассоциации российских банков назначения технологических идентификаторов, АО "НСПК" необходимо осуществлять формирование и проверку полных профилей банков, содержащих значительное количество параметров, что ранее выполнялось исключительно операторами МПС в автоматизированном режиме в рамках специализированных систем", - говорится в ответном письме регулятора.

В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за СВО на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявили American Express и японская платежная компания JCB. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.