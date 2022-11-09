Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Власти Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя на территории региона, копия соответствующего указа от 9 ноября опубликована в телеграм-канале местного гостелеканала "Таврия".

"Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области", - говорится в тексте указа.

В соответствии с документом, также не допускается розничная продажа алкогольной продукции "при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях".

В РоссииШойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу ДнепраШойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу ДнепраЧитать подробнее

В документе говорится, что запрет вводится в соответствии с федеральным законом о военном положении. Контроль за исполнением указа возложен на ГУ МВД по Херсонской области.

Ранее в среду командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра. Это непростое, по его словам, решение, в частности, связано с риском затопления в результате обстрелов Каховской ГЭС.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу.

По данным Суровикина, всего с правобережной части Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тыс. человек.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Движение по Крымскому мосту закроют на полдня 12 ноября

Что произошло за день: среда, 9 ноября

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдавии

Военная операция на Украине

Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра

Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра
Военная операция на Украине

Суровикин заявил о завершении разгрома ВСУ на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска

В Основах госполитики указано, что недружественные страны угрожают традиционным ценностям РФ

Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей

Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });