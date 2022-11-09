Власти Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя на территории региона, копия соответствующего указа от 9 ноября опубликована в телеграм-канале местного гостелеканала "Таврия".

"Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области", - говорится в тексте указа.

В соответствии с документом, также не допускается розничная продажа алкогольной продукции "при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях".

В документе говорится, что запрет вводится в соответствии с федеральным законом о военном положении. Контроль за исполнением указа возложен на ГУ МВД по Херсонской области.

Ранее в среду командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра. Это непростое, по его словам, решение, в частности, связано с риском затопления в результате обстрелов Каховской ГЭС.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли 7 муниципалитетов на левом берегу.

По данным Суровикина, всего с правобережной части Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тыс. человек.