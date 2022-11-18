В РФ за сутки коронавирусом заразились более 5,5 тыс. человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,5 тыс. случаев, скончались 60 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 5 546 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 136 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 2,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 680 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 134. При этом число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 60 человек, накануне сообщалось о 61 умершем.

"Выздоровели за сутки 6 888 человек, или на 2,3% больше в сравнении с 17 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 525 567 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 333 умерших и 20 932 860 выздоровевших.