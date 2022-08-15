"АвтоВАЗ" досрочно вернул пятидневку для сотрудников автосборочного комплекса

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники автосборочного комплекса "АвтоВАЗа" перешли на пятидневный режим работы, который продлится до 28 августа, а с 29 августа по 27 ноября предусмотрен шестидневный режим работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

С 6 июня на "АвтоВАЗе" действовал сокращенный, четырехдневный, режим работы. Он вводился как для автосборочных производств, так и для других подразделений. Планировалось, что он продлится до 4 сентября, однако, в конце июля стало известно о планах компании вернуть для автосборочного производства полный режим работы – с 15 по 28 августа, а с 29 августа по 27 ноября перейти на шестидневку. Остальные подразделения пока продолжат работу по схеме четырехдневки.

"Сегодня, как и планировалось, сотрудники автосборочного производства перешли на пятидневный рабочий режим", - уточнили в пресс-службе.

Сообщалось, что в соответствии с приказом "О работе с 15 августа", с 15 по 28 августа подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Granta и Niva, будут работать с понедельника по пятницу в одну смену. С 29 августа по 27 ноября для подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Granta, Niva и на платформе B0, устанавливается график работы в две, одну и две смены соответственно.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗа" выпускают упрощенные версии Lada Granta и Lada Niva Legend.

На прошлой неделе самарские власти сообщили о планах компании выпустить во втором полугодии 2022 года почти 140 тыс. автомобилей, что в два раза больше, чем с января по июнь текущего года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в РФ за 7 месяцев 2022 года упали в 2,7 раза, до 85,037 тыс. автомобилей. Доля рынка за январь-июнь составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".