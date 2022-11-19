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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Что произошло за день: суббота, 19 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на газопроводе в Ленобласти. По данным МЧС, к ЧП привела разгерметизация. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекли пожарный поезд, открытое горение ликвидировано.

- Девять человек погибли в результате взрыва в жилом доме на Сахалине. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Разбор завалов на месте обрушения подъезда завершен. Расследованием взрыва займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Между тем еще один взрыв газа произошел в Тымовском районе Сахалина: двухэтажный деревянный дом загорелся, четыре человека пострадали.

- В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше. Российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

- В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ.

- Завершена надвижка всех пролетов автодорожной части Крымского моста. Автомобильное движение по мосту возобновили после остановки из-за ремонта.

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