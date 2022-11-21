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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 638 млн

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 638 066 949, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 620 842 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 308 990 и 1 077 031.

Индия - 44 670 646 и 530 586.

Франция - 37 508 185 и 159 203 (данные на утро воскресенья минувшей недели).

Бразилия - 34 999 495 и 688 907 (данные на утро субботы минувшей недели).

Германия - 36 205 405 и 156 613 (данные на утро воскресенья минувшей недели).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 850,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 293 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 412, в Бразилии - 3 199, в Германии - 1 867.

Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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