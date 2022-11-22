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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Дума призвала парламенты стран мира осудить расстрел российских пленных на Украине

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла заявление в связи с расстрелом украинскими военными российских военнопленных.

Депутаты Госдумы таким образом призвали парламенты государств мира "однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей".

В заявлении депутаты отмечают, что "умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года".

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Депутаты в заявлении также предлагают "коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".

Министерство обороны РФ 18 ноября сообщило, что армия Украины казнила более 10 российских военнослужащих. Речь идет о "намеренном и методичном" убийстве "прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих", говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Следственный комитет России возбудил дело по факту расстрела пленных российских солдат.

"Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорилось в сообщении в телеграм-канале СК РФ.

Госдума Украина
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