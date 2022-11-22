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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

В России за сутки COVID-19 заболели 4460 человек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 4,5 тысячи случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 4 460 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 434 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 220,1%", - сообщили в оперштабе.

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Увеличение количества госпитализаций отмечено в 69 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в трех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 448 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 662 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 немного снизилось. Суточная заболеваемость держится на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 59 человек, накануне сообщалось о 55 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 444 человека, или на 54,8% больше в сравнении с 21 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 545 351 случай заражения коронавирусом, 391 тыс. 568 умерших и 20 млн 954 тыс. 532 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 22 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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