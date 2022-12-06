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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный весной в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, будет действовать до 22 декабря, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности был введен в нескольких муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Сергей Аксенов Крым
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