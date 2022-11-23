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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В РПЦ выразили надежду на провал законопроекта о ее запрете на Украине

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов подверг критике авторов законопроекта о запрете Русской православной церкви (РПЦ) на Украине.

"К сожалению, эти бедные люди совсем не понимают, что природа церкви существенно отличается от характера политической партии. Запретить церковь - не то же самое, что разогнать политических оппонентов (это на Украине давно сделали). В партию люди идут ради вполне земного. Поэтому с ее утратой не так уж трудно смириться. А церковь - это про вечную жизнь, про спасение души", - сказал протоиерей в среду "Интерфаксу".

Накануне в украинских СМИ появилась информация о том, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви. Его автором назван депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

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"Ни один верующий на самом деле человек в этом деле не станет слушаться депутата Княжицкого, несмотря даже на то, что он когда-то в Раде возглавлял комитет по духовности", - сказал собеседник агентства.

Как отметил священник, в сообщении партии "Европейская солидарность" о регистрации законопроекта говорилось, что "деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом патриаршего и синодального томоса, предоставленного Украинской православной церкви и украинскому государству". Речь идет о выданном в конце 2018 года томосе об автокефалии, который получили представители неканонических религиозных организаций Украины от Константинопольского патриарха Варфоломея.

В связи с этим советник патриарха Кирилла заявил, что церкви, которой был выдан томос, действительно не существует, а ее "иерархи" - переодетые миряне", поэтому "не стоит скрывать, что на самом деле документ был выдан заказчику в лице тогдашнего главы украинского государства, однопартийца депутата Княжицкого Петра Порошенко".

РПЦ Украина
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