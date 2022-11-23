В Воронеже уничтожены диверсанты, готовившие атаки на военные и энергетические объекты

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении в Воронежской области диверсий на военных и энергетических объектах региона.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", - сообщили в спецслужбе в среду.

В ФСБ заявили, что "при попытке задержания главаря и его двух сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены".

По данным ФСБ, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

В результате "проведенных обысков по адресам проживания террористов и осмотра места происшествия" обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.

"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли личности уничтоженных диверсантов, а также другие подробности спецоперации.