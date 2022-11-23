Советник главы "Росэнергоатома" заявил, что Украина обесточила Запорожскую АЭС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона в среду прекратила в очередной раз подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Станция обесточена. Они уже не в первый раз это делают: то целенаправленными ударами по линиям электропередачи, то просто банальным опусканием рубильника", - сказал Карчаа.

По его словам, ситуация осложняется тем, что в ходе последних обстрелов артиллерия ВСУ повредила дизельный генератор, который был резервным источником электроэнергии.

"И как теперь энергоблоки расхолаживать? Специалисты ЗАЭС сотворят в очередной раз чудо", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, ВСУ возобновили удары по ЗАЭС 19 ноября после 1,5-месячного перерыва. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").