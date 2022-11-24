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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Внутренний туризм в России вырос вдвое ниже ожиданий туроператоров

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Внутренний турпоток в 2022 году вырастет в пределах 10% к 2021 году, это вдвое меньше, чем ожидали участники туристического рынка, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"Ожидания были в 2022 году, что спрос во внутреннем туризме будет выше, чем он получился. Если брать все направления внутри страны, то мы видим плюс 10% по отношению к прошлому году. И для участников рынка это не очень хороший результат, так как ожидалось как минимум вдвое больше", - сказала она журналистам.

В августе в Ростуризме заявляли, что по итогам 2022 года число отдохнувших в России туристов составит 61 млн, что позволит приблизиться к рекордному показателю доковидного 2019 года - 65 млн.

По словам Ломидзе, в Сочи прирост будет значительно больше из-за того, что закрыты некоторые аэропорты южных регионов, и город выступал хабом для доставки туристов в том числе на другие курорты Краснодарского края.

Ранее мэр Сочи говорил, что по итогам года курорт примет 7,2 млн туристов.

Аэропорты 11 городов юга России, в том числе Геленджика, Анапы и Симферополя, закрыты с 24 февраля.

АТОР Майя Ломидзе Ростуризм Сочи
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