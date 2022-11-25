Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Кремль увидел в заявлении Зеленского о Крыме нежелание Киева решить ситуацию мирным путем

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского "о возвращении Крыма" свидетельствуют о нежелании Киева урегулировать проблемы невоенным путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя по их просьбе заявление Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым как на поле боя, так и невоенным путем.

"К сожалению, наши СМИ абсолютно неправильно передали суть высказываний: чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами. Это абсолютно неверная трактовка", - сказал Песков. "Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно, еще до начала СВО, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами. И де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это ничто иное как обсуждение темы отчуждения территории РФ. Какого-то другого понимания здесь быть не может. Об этом не может быть и речи", - отметил он.

Владимир Зеленский Крым Украина Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

"АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января проиндексируют на 4,8%

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Суд признал законным включение Макаревича в реестр физлиц-иноагентов

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 3 декабря

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Житель Новосибирска получил 14 лет строгого режима за финансирование терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });