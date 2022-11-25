Кремль увидел в заявлении Зеленского о Крыме нежелание Киева решить ситуацию мирным путем

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского "о возвращении Крыма" свидетельствуют о нежелании Киева урегулировать проблемы невоенным путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя по их просьбе заявление Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым как на поле боя, так и невоенным путем.

"К сожалению, наши СМИ абсолютно неправильно передали суть высказываний: чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами. Это абсолютно неверная трактовка", - сказал Песков. "Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно, еще до начала СВО, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами. И де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это ничто иное как обсуждение темы отчуждения территории РФ. Какого-то другого понимания здесь быть не может. Об этом не может быть и речи", - отметил он.