В Пентагоне усомнились в способности Киева вернуть Крым

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Планы Киева по "возращению Крыма" неосуществимы в ближайшем будущем, такую оценку ситуации представили докладчики на закрытом брифинге для членов комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США.

"Украинская армия вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшем будущем. В Пентагоне не верят в то, что у Украины есть или вскоре будет такая возможность", - пишет в четверг Politico со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с содержанием брифинга.

Выступавшие на брифинге заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер и руководитель оперативного управления объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Дуглас Симс высказали сомнения в том, что Киев способен реализовать эти планы. На чем основаны такие оценки, собеседники издания не уточнили.

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась от каких-либо комментариев по содержанию брифинга. "Мы не намерены комментировать закрытые брифинги, и не будем говорить ни о гипотезах, ни обсуждать слухи относительно возможных операций в будущем", - сказала она.