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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В России за сутки COVID-19 заболели 5 918 человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 918 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 661 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 50%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, отметили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 088 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 170. До сегодняшнего дня в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 53 умерших.

Выздоровели за сутки 4 174 человека, или на 18,0% меньше в сравнении с 26 ноября, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 574 764 случая заражения коронавирусной инфекцией, 391 840 умерших и 20 982 028 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 27 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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