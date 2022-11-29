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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия считает неприемлемым обсуждаемый потолок цен на российскую нефть, намерена работать только на рыночных условиях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Москве.

"У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку", - сказал он.

Ранее вице-премьер уже заявлял, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, "какой бы он ни был, $60 либо другой".

Он называл планируемые меры западных стран направленными против них самих же, приводя в пример уже действующие ограничения против энергоресурсов из РФ.

"Решения, которые были приняты Евросоюзом по эмбарго на российский уголь, привели только к тому, что выросли цены на уголь, и мы видим дефицит. Восстанавливается работа угольных станций, и при этом мы видим дефицит угля в Европе. Это, конечно, непродуманные и экономически необоснованные меры, и приведут они только к тому, что вырастет нагрузка на европейских потребителей", - заявлял летом Новак.

Александр Новак
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