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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Керченская паромная переправа приостановила перевозки из-за шторма

Керченская паромная переправа приостановила перевозки из-за шторма
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Штормовой ветер привел к остановке работы Керченской паромной переправы во вторник-среду, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 29 по 30 ноября паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Минтранса.

По данным министерства, в настоящее время в проливе действует штормовое предупреждение.

"Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды в этой зоне сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем +6-8°С, температура воды в море +9-10°С", - уточнил Минтранс.

Во вторник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало о приостановке работы переправы.

После подрыва грузовика на автомобильной части Крымского моста 8 октября он закрыт для грузовиков минимум до декабря. Для перемещения фур в Крым доступны три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Керченская переправа Крым Минтранс РФ
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