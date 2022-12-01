Керченская паромная переправа вновь приостановила перевозки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы в очередной раз была приостановлена в ночь на четверг из-за непогоды, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

В среду днем МЧС сообщало о возобновлении работы Керченской паромной переправы после двухдневной остановки из-за штормового ветра. Со стороны Крыма и Кубани в отсутствие возможности переправиться паромами и действующих ограничений на Крымском мосту растут очереди из большегрузов.