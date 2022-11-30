Корейская Yura продлила простой на своих заводах в РФ и начала оптимизацию персонала

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российское подразделение южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове и начало оптимизацию персонала на данных предприятиях.

"До 30 ноября 2022 года предприятие "Йура Корпорейшн Рус" в Ивангороде находится в режиме простоя, который в дальнейшем планируется продлить. По решению руководства предприятия работникам предложено увольнение по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере 3 среднемесячных заработков. На сегодня такие соглашения уже подписаны с 331 работником", - сообщили "Интерфаксу" в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.

По информации комитета, с 23 ноября на предприятии ежедневно работает консультационный пункт центра занятости населения. Также службой занятости региона запланированы ярмарки вакансий для увольняемых сотрудников для трудоустройства на другие предприятия региона.

"Уведомлений о планируемом массовом сокращении от предприятия в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области не поступало", - подчеркнули в комитете.

Работу завода в Ивангороде компания приостановила в конце марта из-за нехватки комплектующих, а также приостановки работы основного потребителя продукции - завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, но он неоднократно продлевался.

Расторжение служебных контрактов по соглашению сторон с выплатой компенсации начали предлагать и сотрудникам предприятия "Йура Корпорейшн Рус" в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

"Все прошедшие месяцы сотрудники получали определенную часть зарплаты, но их будущая занятость оставалась под вопросом. Головной офис компании не мог определиться, будет ли возобновлять работу или закроется. Точка в этом вопросе не поставлена до сих пор. Тем не менее, тащить на себе всю социальную нагрузку работодателю стало слишком сложно. Поэтому сейчас многим сотрудникам было предложено расторжение", - говорится в сообщении Ведерникова.

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете по труду и занятости Псковской области, консультационные услуги в связи с данной ситуацией оказали "более чем 100 сотрудникам". Кроме того, в регионе сформирован пул релевантных вакансий для сотрудников "Йуры Корпорейшн Рус". На предприятии также продолжается простой.

Завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области приостановил работу из-за сбоя логистических цепочек также в марте. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-ной "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.