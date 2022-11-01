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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Корейская Yura продлила простой на своих заводах в Ленобласти и Пскове до декабря

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российское подразделение южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове.

"Режим простоя продлен на предприятии "Йура Корпорейшн Рус" (в Ивангороде - ИФ) до 30 ноября 2022 года. В простое находятся 684 сотрудника, в этот период им выплачивается 2/3 оклада", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Работу завода компания приостановила в конце марта из-за нехватки комплектующих, а также приостановки работы основного потребителя продукции - завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, но он неоднократно продлевался.

"В ООО "Йура Корпорейшн Рус" режим простоя (на заводе в Пскове - ИФ) продолжается для 723 сотрудников, период с 1 ноября по 30 ноября. Предприятие участвует в мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в рамках которых на временные работы трудоустроено 78 сотрудников", - сообщили "Интерфаксу" в комитете по труду и занятости Псковской области.

Завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области приостановил работу из-за сбоя логистических цепочек также в марте. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-ной "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.

Yura Южная Корея Ленобласть Псков
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