В вузах России учатся около 400 тысяч иностранцев

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В российских вузах обучаются около 400 тысяч иностранных студентов, в 2022 году число их увеличилось, заявил на пресс-конференции в День студенчества министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Несмотря на эту дискуссию иностранцы тоже стремятся получить образование в российских вузах, сегодня порядка 400 тысяч обучается иностранцев, и в 2022 году поступило больше даже, чем в 2021", - сказал он.

По его данным, студенты из-за рубежа часто выбирают "традиционные" форматы обучения, такие как пятилетний специалитет в медицинских вузах.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли сохранить в системе российского высшего образования бакалавриат и магистратуру, Фальков заявил, что приоритетом при выборе вуза для иностранных студентов становится не форма обучения, а содержание программ и качество обучения.

"Я не хотел бы сейчас уходить в обсуждение форм (...) И иностранные студенты, и студенты внутри России выбирают университеты с сильными брендами, которые дают качественное образование, и в последнюю очередь идет обсуждение, какого уровня образование, какой формат - бакалавриат, специалитет, магистратура", - сказал министр.