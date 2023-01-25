Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

В вузах России учатся около 400 тысяч иностранцев

В вузах России учатся около 400 тысяч иностранцев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В российских вузах обучаются около 400 тысяч иностранных студентов, в 2022 году число их увеличилось, заявил на пресс-конференции в День студенчества министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Несмотря на эту дискуссию иностранцы тоже стремятся получить образование в российских вузах, сегодня порядка 400 тысяч обучается иностранцев, и в 2022 году поступило больше даже, чем в 2021", - сказал он.

По его данным, студенты из-за рубежа часто выбирают "традиционные" форматы обучения, такие как пятилетний специалитет в медицинских вузах.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли сохранить в системе российского высшего образования бакалавриат и магистратуру, Фальков заявил, что приоритетом при выборе вуза для иностранных студентов становится не форма обучения, а содержание программ и качество обучения.

"Я не хотел бы сейчас уходить в обсуждение форм (...) И иностранные студенты, и студенты внутри России выбирают университеты с сильными брендами, которые дают качественное образование, и в последнюю очередь идет обсуждение, какого уровня образование, какой формат - бакалавриат, специалитет, магистратура", - сказал министр.

Минобрнауки Валерий Фальков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские пользователи не могут войти в AppStore без VPN

Суд отказал "Вымпелкому" в приостановке действия норм ЦБ о расчетах по еврооблигациям

Что случилось этой ночью: среда, 25 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подготовке отряда "Шторм" для прорыва украинской обороны

Что произошло за день: вторник, 24 января

Михалкова выписали из больницы

МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений, совершенных иностранцами

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Поправки об ограниченном раскрытии данных о декларациях парламентариев прошли II чтение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });