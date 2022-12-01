Свыше 300 машин стоят в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение в районе Керченского пролива привело к появлению очереди из автомобилей, ожидающих переправы в Крым из Краснодарского края, сообщает кубанский оперштаб.

"Из-за действующего в районе пролива штормового предупреждения переправа работает нестабильно (...) На перехватывающей парковке в поселке Ильич 1 декабря находятся 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами питания и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на стоянке работает пункт обогрева, продолжают дежурить волонтеры.

В ночь на четверг работа Керченской переправы в очередной раз была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий, включая порывы ветра 16 м/с и волнение моря.

В среду днем МЧС сообщало о возобновлении работы Керченской паромной переправы после двухдневной остановки из-за штормового ветра. Со стороны Крыма и Кубани в отсутствие возможности переправиться паромами и действующих ограничений на Крымском мосту растут очереди из большегрузов.