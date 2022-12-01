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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Два парома возобновили курсирование между портами "Крым" и "Кавказ" в Керченском проливе, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"У нас буквально несколько часов назад поступила информация по поводу выхода на линию паромов "Лаврентий" и "Мария". В настоящее время паромная переправа работает в штатном режиме, но угроза возникновения либо ухудшения погодных условий имеется, конечно, у нас все-таки зимний период", - сказал Лукашенко.

Он снова рекомендовал водителям большегрузного транспорта пользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через Мелитополь и Мариуполь в Таганрог.

"С точки зрения ухудшения погодных условий в зимний период времени это более альтернативный и удобный маршрут движения большегрузов для того, чтобы не стоять более суток на паромной переправе, ожидая нормализации погоды", - сказал Лукашенко.

В ночь на четверг работа Керченской переправы в очередной раз была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий, включая порывы ветра 16 м/с и волнение моря.

В среду днем МЧС сообщало о возобновлении работы Керченской паромной переправы после двухдневной остановки из-за штормового ветра. Со стороны Крыма и Кубани в отсутствие возможности переправиться паромами и действующих ограничений на Крымском мосту сразу растут очереди из большегрузов.

Крым Керченская переправа
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