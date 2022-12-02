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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось до 562,5 тыс.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, число зарегистрированных безработных за неделю снизилось до 562,5 тыс. человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"В октябре уровень безработицы по методологии Международной организации труда по сравнению с сентябрем не изменился и остаётся на уровне 3,9%. Продолжается последовательное снижение регистрируемой безработицы - в центрах занятости зарегистрировано 562,5 тыс. безработных граждан. Ситуация на рынке труда стабильная и находится на постоянном контроле", - сказала Голикова, ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Неделю назад сообщалось о 564 тыс. зарегистрированных безработных.

Также в аппарате вице-премьера сообщили, что продолжается снижение количества сотрудников, находящихся в простое, - с 76,3 тыс. до 72,3 тыс. человек, и граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 81 тыс. до 78,6 тыс. человек.

В аппарате уточнили, что в условиях санкционного давления для поддержки рынка труда наряду с финансово-экономическими инструментами были приняты меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости. Для каждой организации, которая перестраивает свою работу в текущих условиях, разрабатываются индивидуальные планы, за такими организациями закреплены персональные кураторы. Особенное внимание уделяется подбору кадров для отдельных предприятий и отраслей.

Татьяна Голикова
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