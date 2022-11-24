Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю увеличилось до 564 тыс.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось до 564 тыс. человек, при этом число граждан, находящихся в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, снизилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Численность зарегистрированных безработных за неделю увеличилась на 617 человек и составила 564 тыс. граждан. Это на 118 тыс. человек меньше, чем на 1 марта", - сказала Голикова, ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Она уточнила, что продолжается активная работа по содействию промышленным предприятиям в подборе кадров. "Большое внимание мы также уделяем вопросам оперативной корректировки образовательных программ среднего профессионального образования с учетом увеличения доли практического обучения под запросы отдельных предприятий", - добавила Голикова.

При этом фиксируется снижение количества сотрудников, находящихся в простое, - с 76,6 тысячи до 76,3 тысячи человек, а также граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 84,1 тысячи до 81 тысячи человек.

В аппарате уточнили, что в условиях санкционного давления для поддержки рынка труда наряду с финансово-экономическими инструментами были приняты меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечение занятости. Среди них - профессиональное обучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приему на работу отдельных категорий граждан. На текущий день компании разных отраслей продолжают искать 2,18 млн сотрудников на портале "Работа России".