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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти подтвердили гибель четырех человек при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли при, предположительно, взрыве газового баллона в жилом доме в Нижневартовске, написал глава города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 19:10, по предварительным данным, 10 человек пострадали, четыре человека погибли. Информация уточняется, ведутся спасательные работы", - написал он.

Спасатели также сообщают о четверых погибших. "Сотрудники МЧС эвакуировали 52 человека, 10 спасено, четыре человека погибли. Продолжается разбор завалов, где могут находиться люди", - говорится в сообщении МЧС РФ.

По уточненным данным, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда.

Ранее официально сообщалось о двух погибших и четверых пострадавших. В экстренных службах "Интерфаксу" сказали о пяти погибших.

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Взрыв, предположительно, газового баллона произошел в пятиэтажном доме на улице Мира 6А в Нижневартовске около 18:30 по местному времени.

Дом не газифицирован. Предположительно, в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков, сдетонировал газовый баллон.

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", дом пятиэтажный, четырехподъездный, 1974 года постройки, в нем проживает 226 человек.

ХМАО Нижневартовск
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