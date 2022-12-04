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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти Нижневартовска сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в доме

Власти Нижневартовска сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в доме
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли при, предположительно, взрыве газового баллона в жилом доме в Нижневартовске, написал глава города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

При этом в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили о пяти погибших.

Кощенко также написал, что, по предварительной информации, пострадали еще четыре человека, трое из них в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом. "Все пострадавшие находятся в окружной больнице", - сообщил он.

В МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что три человека могут оставаться под завалами.

Как отметил глава города, в доме, предположительно, взорвался газовый баллон. Этот дом не газифицирован.

Для обогрева жителей предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда. На базе местной школы разворачивается пункт временного размещения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту частичного обрушения дома. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что взрыв газового баллона спровоцировал обрушение подъезда нижневартовской пятиэтажки.

ХМАО Нижневартовск
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