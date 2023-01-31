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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

ВС РФ отказал Генпрокуратуре в обжаловании мировой между НТЭК и Росрыболовством

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал Генпрокуратуре в рассмотрении кассационной жалобы на решение суда первой инстанции, который в июле 2022 года утвердил мировое соглашение между Росрыболовством и "дочкой" "Норникеля" - АО "НТЭК" - по делу о причинении вреда природе в результате аварии на Норильской ТЭЦ, сообщается в материалах судебной картотеки.

Решение об отказе в рассмотрении кассационной жалобы, поданной 2 декабря, было принято 30 января. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края в сентябре 2022 года подавала кассационную жалобу в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа на решение краевого Арбитражного суда о мировом соглашении между Росрыболовством и АО "НТЭК". Ведомство сомневалось в способности НТЭК возместить природный ущерб по соглашению как путем выпуска рыбы в водоемы, так и в денежной форме. В октябре суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы и оставил решение без изменения, после чего, в декабре, прокуратура подала кассационную жалобу в ВС РФ.

По мировому соглашению между Росрыболовством и АО "НТЭК", утвержденному в июле Арбитражным судом Красноярского края, "дочка" "Норникеля" взяла на себя обязательства в полном объеме возместить в натуральной форме вред биоресурсам путем выпуска 28,3 млн штук молоди различных видов рыб в пострадавшие в результате аварии водоемы Норило-Пяcинской озерно-речной системы в период с 2033 по 2050 год. В денежном же эквиваленте претензии Росрыболовства к компании оценивались в 58,961 млрд рублей.

НТЭК также должна профинансировать научные исследования по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания, запланированные на период с 2023 по 2051 год.

Сама авария произошла в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Тогда в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Генпрокуратура РФ Росрыболовство ВС РФ НТЭК Норникель
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