Путин обсудит с членами СПЧ проблему протезирования раненных во время СВО

Песков объяснил недавнее включение военкора Коца в состав совета

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 7 декабря обсудит с членами Совета по правам человека темы протезирования тяжелораненых, налаживания работы солдатской почты и помощи ветеранам правоохранительных органов на освобожденных территориях, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее он говорил, что ежегодное заседание СПЧ с участием президента пройдет в формате видеоконференции.

"В субботу будет день прав человека отмечаться. Важный день, важный в нашей стране. В связи с тем, что завтра во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ЕАЭС, он именно сегодня проведет заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека", - сказал Песков.

На заседании, по его словам, сначала выступит президент, затем - члены совета.

"У нас есть небольшая запланированная часть выступлений, заранее выразили пожелание участники. Выступит председатель совета (Валерий) Фадеев, Марина Ахмедова - главный редактор ИА Regnum о проблеме протезирования тяжело раненых военнослужащих и добровольцев", - сказал Песков.

Кроме того, выступит уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. "Она расскажет о своих впечатлениях от посещения зоны боевых действий, о том, как нужно налаживать работу солдатской почты", - добавил представитель Кремля.

"Выступит Евгений Мысловский. Это президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции. Он расскажет о содействии ветеранам правоохранительных органов, работникам следственных органов на освобожденных территориях", - сказал Песков.

По его словам, будет также длительный обмен мнениями, который, как правило, принимает затяжной характер.

"Мы думаем, что мы сразу дадим в эфир большую часть этого мероприятия. Но вы понимаете, что ни один канал, даже информационный, не может держать свыше полутора-двух часов в своем эфире мероприятие. Поэтому что-то дадим сразу, что-то потом при необходимости будем добавлять", - сообщил Песков.

У него спросили, какие будут приняты решения по итогам заседания СПЧ, а также попросили прокомментировать недавние "кардинальные изменения" в составе совета и включение туда военкора "Комсомольской правды" Александра Коца.

"Какие будут приняты решения, мы не знаем. Давайте дождемся самого мероприятия. Никаких кардинальных изменений в совете не было, не могу с вами согласиться", - ответил пресс-секретарь Путина.

"Почему там появился кто-то из военкоров, потому что на фоне развития специальной военной операции, действительно, сложился феномен военкоров. Действительно, это - героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью, фактически, ежедневно, освещают там события", - добавил он.

По словам Пескова, военкоры "постепенно превратились в ретрансляторов прямой информации оттуда, постепенно они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции".

"Этим обусловлено то, что они в настоящий момент Александром Коцем представлены в составе совета", - сказал представитель Кремля.