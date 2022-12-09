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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США
Президент России Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры с США по обмену заключенными, в частности по россиянину Виктору Буту, ведет ФСБ, контакты продолжаются, новые обмены возможны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается обменов, то эту тему у нас ведет в данном случае Федеральная служба безопасности (ФСБ). ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры и вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются. Они по линии спецслужб никогда и не прекращались", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

"Возможны ли другие обмены? Все возможно", - заявил он.

Накануне МИД РФ сообщил, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

Путин в ходе пресс-конференции также заявил, что переговоры с США по обмену заключенными создают определенную атмосферу в общении Москвы и Вашингтона.

"Что касается контактов по линии спецслужб, можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам, ну, это специальный вопрос, специфический, прямо скажем. И мы не ставили перед собой задачи от этих переговоров переходить к каким-то другим. Но, конечно, они создают определенную атмосферу, это правда", - сказал Путин.

Но в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается, подчеркнул он.

Владимир Путин США
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