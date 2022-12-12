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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

В России за сутки COVID-19 заболели 6,4 тыс. человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 6,4 тысячи случаев, скончались 50 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 6 376 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 632 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17,2%", - сообщили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 096 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 720.

За минувшие сутки скончались 50 человек, накануне сообщалось о 51 умершем.

"Выздоровели за сутки 5 032 человека, или на 12% меньше в сравнении с 11 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 24 субъектах РФ, снижение - в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 671 528 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 661 умерший и 21 066 616 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 12 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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