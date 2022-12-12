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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 649 млн

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 649 096 0189, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 652 874 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 413 504 и 1 084 439.

Индия - 44 676 045 и 530 658.

Франция - 38 598 292 и 160 652 (данные не обновлялись с субботы).

Бразилия - 35 531 716 и 690 667 (данные не обновлялись c пятницы).

Германия - 36 755 666 и 158 971 (данные не обновлялись c субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 854,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 315 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 434, в Бразилии - 3 208, в Германии - 1 895.

Хроника 09 января 2020 года – 12 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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