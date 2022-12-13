Попова заявила, что COVID-19 остается вирусом с пандемическим потенциалом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирус останется вирусом с пандемическим потенциалом, его пока нельзя перевести в сезонные заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для этого не надо ничего переводить из пандемические в не пандемические. Посмотрим, как он будет себя проявлять", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос не планирует ли Роспотребнадзор перевести COVID-19 "из пандемических вирусов в сезонный".

Она уточнила, что "свиной грипп" AH1N1 так и остался "пандемическим".

"Все равно коронавирус останется как вирус с пандемическим потенциалом, как бы мы его не назвали. А вот меры реагирования совершенно очевидно мы изменили, учитывая изменившийся вирус", - подчеркнула Попова.

Попова также считает правильным носить маски в общественных местах, чтобы снизить риск заражения гриппом и коронавирусом COVID-19.

"Конечно, речь идет о масках. Я посмотрела сводку, в аптеках повысился спрос на маски, я считаю, что это правильно, люди знают, умеют себя защищать. И сейчас количество людей в масках начинает увеличиваться в торговых центрах, в общественных местах. Мы это видим и считаем, что это правильно. Потому что все уже знают, как (защищаться). Да, это маски. Мы их не навязываем сегодня, мы не вводим никаких ограничений. Но это самое простое, самое разумное, самое действенное, что может быть - нужно надеть маску", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как защититься от гриппа в период текущего подъема заболеваемости.

Попова напомнила, "что у нас кроме подъема гриппа остается еще и подъем COVID".

"Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как и ни одна страна на планете. И сейчас идет небольшой, но все-таки подъем, сезонный подъем новой коронавирусной инфекции. И хочу напомнить, что пути передачи одинаковые - это воздушно-капельный путь передачи. При кашле, чихании, при разговоре, в ряде случаев при попадании инфекции на поверхность, а с неё - на слизистые человек может заразиться", - сказала глава Роспотребнадзора.