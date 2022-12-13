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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

При этом число госпитализаций за тот же срок выросло почти на 160%

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 6 тысяч случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 5 977 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1640 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 159,5%", - сообщили в оперштабе.

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Накануне сообщалось о госпитализации 632 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 376 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 399.

За минувшие сутки скончался 59 человек, накануне сообщалось о 50 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 838 человек, или на 35,9% больше в сравнении с 12 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 66 субъектах РФ, снижение - в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 677 505 случаев заражения коронавирусом, 392 720 умерших и 21 м073 454 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 13 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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