В России за сутки COVID-19 заболели 7,5 тыс. человек

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,5 тысячи случаев, что на 1,5 тысячи больше, чем днем ранее, скончались 55 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 7 532 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 607 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 977 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 555. Таким образом, число выявленных случаев стало максимальным с 28 октября.

За минувшие сутки скончался 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 675 человек, или на 12,2% больше в сравнении с 13 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 6 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 685 037 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 775 умерших и 21 081 29 выздоровевших.