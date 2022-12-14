Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В России за сутки COVID-19 заболели 7,5 тыс. человек

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,5 тысячи случаев, что на 1,5 тысячи больше, чем днем ранее, скончались 55 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 7 532 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 607 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2%", - сообщили в оперштабе.

В миреЧисло случаев заражения COVID-19 в мире превысило 650 млнЧитать подробнее

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 977 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 555. Таким образом, число выявленных случаев стало максимальным с 28 октября.

За минувшие сутки скончался 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 675 человек, или на 12,2% больше в сравнении с 13 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 6 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 685 037 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 775 умерших и 21 081 29 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });