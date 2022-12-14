Шольц призвал ЕС решить экономические разногласия с США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к более тесному сотрудничеству Евросоюза и США, а также к урегулированию разногласий из-за американского закона, предусматривающего налоговые льготы для компаний в сфере "зеленой" энергетики. Об этом сообщает Вloomberg, ссылаясь на выступление канцлера в бундестаге.

"Мы не должны допустить раскола в трансатлантических взаимоотношениях, - заявил Шольц. - Напротив, нам следует более тесно сотрудничать и укреплять совместную торговлю с США".

Накануне канцлер заявлял, что в сейчас отношения Европы с Вашингтоном имеют такую важность как никогда ранее.

"Мы, европейцы, разделяем многие общие ценности и интересы с нашими наиболее важным глобальным партнером - США", - сказал Шольц.

В августе президент США Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы "зеленой" энергетики в Северной Америке. Как напоминает Bloomberg, это создало напряженность в отношениях США с ЕС.

Так, Франция обвинила Вашингтон в проведении промышленной политики в "китайском стиле", которая дискриминирует неамериканские компании. В Париже также заявляли, что могут начать разбирательство с США в ВТО в связи с этим законом.

По данным источников агентства, Шольц в свою очередь выступает за возобновление переговоров о свободной торговле между ЕС и Вашингтоном. Bloomberg подчеркивает, что в Берлине надеются: это облегчит для США предоставление Европе исключений из закона IRA, как это сделал Вашингтон для Канады и Мексики. Ранее в декабре Байден отмечал, что видит возможность для корректировки закона, чтобы "облегчить участие европейских стран" в торговле.

В конце сентября The Wall Street Journal сообщала, что европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергорынка, так и государственными стимулами. Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в Европе в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок.