В больницах и поликлиниках будут тестировать на грипп в рамках программы ОМС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, говорится в сообщении на сайте правительства в четверг.

Постановление о порядке проведения таких исследований подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Оно позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала ранее о необходимости проведения тестирования на грипп у всех пациентов с симптомами ОРВИ по аналогии с проведением тестирования на коронавирус. По ее словам, это поможет снизить риски для заболевших.