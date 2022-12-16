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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Что случилось этой ночью: пятница, 16 декабря

Девятый пакет санкций ЕС против РФ, нападение осужденного на конвоиров в суде, смертельная авария с автобусом под Хабаровском

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ. По данным западных СМИ, он затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. Процедура финального утверждения должна завершиться в пятницу.

- Осужденный ранил двух полицейских в здании суда в Челябинской области. В ответ полицейские применили огнестрельное оружие. Обоим полицейским и осужденному потребовалась помощь медиков.

- Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 22 пострадали. Водитель на скользкой дороге не справился с управлением, в результате чего автобус, в котором ехали вахтовики, перевернулся в кювет. Возбуждено уголовное дело.

- Генассамблея ООН одобрила российский проект резолюции против героизации нацизма. "За" выступили 120 стран, 50 государств проголосовали против, включая Францию, Канаду, Германию, Японию, Украину и США. Швейцария, Республика Корея, Афганистан и еще семь стран решили воздержаться.

- Суд продлил экс-президенту Перу срок заключения на 18 месяцев. Педро Кастильо, первоначально заключенный в тюрьму на семь дней, останется в заключении, так как прокуратура продолжает расследование уголовных обвинений против бывшего главы государства.

- КНДР заявила об испытании "твердотопливного двигателя" для "стратегического оружия нового типа". По сообщению северокорейских СМИ, "важное испытание" обеспечило "надежную научно-техническую гарантию" для разработки системы стратегического оружия нового типа".

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