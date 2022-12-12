Кремль не получал запросы Вашингтона и Парижа на телефонный разговор с Путиным

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Кремль не получал запросов Парижа и Вашингтона на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон в середине ноября говорил, что планирует позвонить Путину после саммита G20, который проходил 15 и 16 ноября. Затем он не раз высказывался за поддержание контактов с Путиным и проведение переговоров.

"Нет, в планах такого разговора нет, до сих пор не было никаких инициатив с французской стороны", - сказал Песков на брифинге 12 декабря.

На вопрос журналистов, поступал ли запрос от США, которые поощрили президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, по сути о телефонном разговоре с Путиным, Песков ответил: "Нам неизвестно о том, чтобы США как-то поощряли Зеленского к мирным переговорам. Нам никаких запросов (от Вашингтона о телефонном разговоре с Путиным) не было".