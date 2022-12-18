Один человек погиб и один пострадал при обстреле Белгородского района

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате обстрела Белгорода со стороны Украины.

"К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место", - написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Есть последствия на земле.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.