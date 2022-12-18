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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода увеличилось до восьми

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате обстрела в воскресенье украинской стороной Белгорода ранения получили восемь мирных жителей.

"Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу со стороны Украины. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем в Белгородском районе и о четырех пострадавших в Белгороде.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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