Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода со стороны Украины

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщает о пострадавших в Белгороде в результате обстрела в воскресенье со стороны Украины.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже", - написал он в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В ряде приграничных населенных пунктов введен режим ЧС.