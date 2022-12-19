Дума повысит финансовый порог для идентификации при покупке ювелирных изделий

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдума 20 декабря планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который повысит с 40 тысяч до 60 тысяч рублей повышает порог, при котором при покупке ювелирных изделий за наличные нужно проходить идентификацию, и с 200 тысяч до 400 тысяч рублей - при их покупке с оплатой банковской картой.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес эти поправки ко второму чтению правительственного законопроекта № 160027-8, комитет уже одобрил эти предложения.

С 2015 года по закону, когда физлицо покупает драгоценные камни или ювелирные изделия с ними, идентификация покупателя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится, если сумма покупки не превышает 40 тысяч рублей при оплате наличными, а при оплате банковской картой в розничных магазинах - 200 тысяч рублей.

Предлагается установить эти пороги на уровне 60 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно. Минфин выдвинул это предложение в августе.

При этом в законе предлагается оставить вариант, при котором идентификация должна проводиться, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что оплата драгоценностей проводится ради отмывания доходов, полученных преступным путем.