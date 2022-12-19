Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновилось в понедельник после остановки на несколько часов для проведения ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

Ранее мост закрывали на 12 часов 8, 12, 16 и 19 ноября. В эти дни строители надвинули четыре новых пролета правой автомобильной части Крымского моста.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сообщил, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

В настоящее время идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части, на эксплуатационной базе ФКУ "УпрДор "Тамань" уже ведется укрупнительная сборка новых пролетов, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что ремонт левой части моста будет проведен по аналогии с правой.