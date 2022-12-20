Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят в среду для продолжения ремонта

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет снова остановлено в среду, 21 декабря, на шесть часов, сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

"21 декабря 2022 года с 12:00 до 18:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

Министерство просит водителей не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Мост уже закрывали в понедельник на пять часов для проведения ремонтных работ на левых полосах автомобильной части Крымского моста, а также на 12 часов 8, 12, 16 и 19 ноября - в эти дни строители надвинули четыре новых пролета правой автомобильной части Крымского моста.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части, на эксплуатационной базе ФКУ "УпрДор "Тамань" уже ведется укрупнительная сборка новых пролетов, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сказал, что ремонт левой части моста будет проведен по аналогии с правой.