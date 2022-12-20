Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором чтении поправки к резонансному законопроекту о биометрии, они предусматривают создание перечня видов собираемой биометрии, в который войдут только изображение лица и образец голоса.

"Эта норма, как предполагается, будет действовать до 1 сентября 2024 года, но изменение этого перечня, исходя из текста законопроекта, возможно только правительством по предложению Координационного совета, который формируется правительством с обязательным вхождением в него представителей общественности, централизованных религиозных организаций", - сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее на заседании комитета.

Он также сообщил, что поправками вводится запрет на принудительный сбор биометрии, на любую дискриминацию, устанавливается, что отказ гражданина от сдачи биометрии не может влиять на оказание ему любых государственных, муниципальных услуг.

"Вводим прозрачный и понятный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии, это можно будет сделать в письменной форме через любое отделение МФЦ", - отметил Хинштейн.

По его словам, также прописывается право гражданина отозвать в любой момент данное им ранее согласие на обработку его биометрии - все эти действия также могут совершаться родителями в отношении своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, определен механизм проверки гражданином сведений о ранее данном им согласии на обработку биометрии, а также всех действий, совершенных с его биометрическими данными. "Теперь человек сможет зайти на госуслуги, на свою страницу, и увидеть все, что происходило с его биометрическими данными", - сказал глава комитета.

"Запрещаем сбор геномной информации. Также устанавливается, что сбор биометрической информации несовершеннолетних до 18 лет детей возможен только с согласия родителей или их опекунов", - сказал Хинштейн.

Вводится запрет на трансграничную передачу собранной биометрии, указывается, что хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ, исключается возможность иностранного участия в обработке, хранении биометрии, сообщил председатель комитета.

Согласно поправкам, региональный сегмент не будет являться самостоятельной структурной единицей, а станет составной частью биометрической системы, сообщил Хинштейн.

Он отметил, что ужесточены требования к оператору регионального сегмента, если изначально им могло быть любое юридическое лицо по решению высшего органа власти субъекта, то теперь им смогут быть только государственные учреждения или государственные унитарные предприятия.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале отметил, что законопроект существенно изменён, а следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.