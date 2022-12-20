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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

После ЧП на магистрали в Чувашии транспортировка газа обеспечивается в полном объеме

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам после аварии на магистрали в Чувашии, сообщили журналистам в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

По официальной информации газовиков, во вторник в 13:50 по московскому времени в Вурнарском районе Чувашии на участке магистрального газопровода "Уренгой - Центр - 2" произошла разгерметизация с возгоранием.

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"Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам", - говорится в комментарии газотранспортной компании.

Аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" оперативно прибыла на место происшествия и ведет подготовку к восстановительным работам.

Причины происшествия установит специально созданная комиссия.

"По предварительным данным, три человека погибло, один пострадал - ему в срочном порядке была оказана медицинская помощь", - информирует дочерняя компания "Газпрома".

Чувашия
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