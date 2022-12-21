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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 7,4 тыс. человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 7,4 тыс. человек, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 7442 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1341 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 14,3%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 1564 случаях госпитализации за сутки.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 5994 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1448.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 59 человек, накануне сообщалось о 57 умерших.

"Выздоровели за сутки 8359 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 20 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ. Снижение произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 российских субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 735 851 случай заражения коронавирусной инфекцией, 393 166 умерших и 21 131 700 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
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